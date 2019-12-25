Экс-чиновник Нацразведки США Кент: захват острова Харк станет катастрофой

Возможный захват территории иранского острова Харк обернется катастрофой для США. Такую позицию изложил в интервью американской газете The Washington Post Джо Кент, покинувший ранее должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с проводимой операцией на Ближнем Востоке против исламской республики. Эксперт указал на свою крайнюю встревоженность ситуацией. Речь идет о возможном развертывании наземных войск на указанной земле. Также аналитик обратил внимания на заявления прессы о возможной морской блокаде или захвате иранского острова Харк со стороны военнослужащих из Пентагона. Иран таким образом получит кучу заложников на острове, по которому он может наносить удары беспилотниками и ракетами

Я просто считаю, что это обернется катастрофой. Джон Кент, экс-сотрудник Нацразведки США

Ранее новостной западный портал Axios сообщил читателям со ссылкой на собственные источники о том, что вашингтонская администрация в настоящее время рассматривает возможность морской блокады или захвата острова Харк. По информации от СМИ, таким образом Белый дом рассчитывает заставить Иран "открыть" для гражданского судоходства Ормузский пролив.

Джо Кент оценил потенциал заключения сделки США с Ираном.

