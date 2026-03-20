Экс-сотрудник Нацразведки США объяснил, что Израиль всеми способами пытался убедить Вашингтон в необходимости вооруженного конфликта с Тегераном.

В настоящее время существует хороший потенциал для заключения сделки между вашингтонской администрацией и иранским руководством, несмотря на проводимую США и Израилем военную операцию против Тегерана на Ближнем Востоке. Соответствующий комментарий в интервью американскому журналисту Скотту Хортону сделал бывший чиновник из Национальной разведки США Джо Кент. Бывший руководитель американского центра по борьбе с терроризмом ушел в отставку с занимаемой должности из-за несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Эксперт полагает, что Белому дому следует остановить еврейское государство, которое отказывает прислушиваться к просьбам США по тому, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам в Иране. Однако, если Дональд Трамп сможет остановить Израиль, то получит пространство для переговорного маневра с Ираном.

Думаю, прямо сейчас все еще остается потенциал заключения сделки. И я думаю, что только Дональд Трамп может это сделать...Они отложат это на неделю, но они не будут тебя слушать. Джо Кент, эксперт из США

