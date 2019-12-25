Минобороны: авиация ВКС России во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине

Игорь Конашенков подвел итоги спецоперации на Украине на вечер 8 марта.

В министерстве обороны России сообщили о том, что авиация Воздушно-космических сил России во вторник 8 марта ликвидировала 32 военных объекта на территории Украины. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией уничтожены 32 военных объекта…Среди них четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения вооружения и военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российские Вооруженные силы начали проведение специальной военной операции утром 24 февраля. Глава страны Владимир Путин назвал целью государства защиту граждан, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Также в РФ планируют провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

Минобороны РФ: ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки.

Фото и видео: Минобороны России