Усилиями авиации ВКС были сбиты два МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины

Воздушно-комические силы (ВКС) России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что усилиями авиации ВКС были сбиты два истребителя МиГ-29 и один истребитель Су-27 ВВС Украины. В список уничтоженных объектов также вошли девять складов боеприпасов, четыре пункта управления и две радиолокационные станции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВС вывели из строя аэродром в районе Житомира.

Видео: Минобороны России