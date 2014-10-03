В США потребовали расследовать расходы на банкноту с портретом Трампа

Сенаторы-демократы объяснили, что был нарушен закон США.

Американские сенаторы от Демократической партии страны просят Управление генерального инспектора министерства по финансам США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры в 250 долларов с изображением действующего лидера страны от Республиканской партии Дональда Трампа. Соответствующими данными поделились журналисты из западного информационного портала Axios. В СМИ уточнили, что противники Белого дома называют такой выпуск купюры незаконным. Законодатели призвали профильное ведомство оценить объем денежных средств, которые планируется потратить на реализацию этой инициативы. Также они надеются установить факт привлечения внешних сторон к проекту. Дополнительно политики требуют выяснить, обсуждалась ли в Минфине легитимность проекта.

В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, министерство финансов должно быть сосредоточено на решении насущных экономических проблем, а не на выделении ресурсов на то, что выглядит как незаконный проект ради тщеславия президента. отрывок из обращения демократов

Напомним, что федеральное законодательство США не допускает появления живых людей на денежных знаках,. Таким образом эмиссия банкноты в 250 долларов с портретом Дональда Трампа требует обязательного одобрения конгресса.

100-рублевую купюру продают в Новосибирске за 7 млн рублей.

Фото: Белый дом