Вышел первый трейлер драмеди "Я делаю шаг" с Равшаной Курковой и Денисом Шведовым

В отечественный прокат фильм выйдет 7 сентября.

В социальных сетях появился первый трейлер драмеди "Я делаю шаг" с Равшаной Курковой и Денисом Шведовым в актерском составе. Кадрами проекта поделилась пресс-служба картины с сайтом "Газеты.Ру". По сюжету выпускник педагогического института Саша Макаров (роль исполняет Сергей Новосад из "Трудных подростков") умен, креативен и находчив,а также планирует начать трудовую профессиональную карьеру в престижном московском лицее. Однаково результате герою приходится вернуться в родную псковскую школу, в которой у него осталось много старых неразрешенных проблем с бывшими преподавателями и любимой девушкой. Также у него появились новые испытания, связанные с учениками. В съемках ленты также были задействованы Анастасия Талызина, Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие.

Главный посыл фильма для меня — упорство, вера в себя и доброта победят любое предубеждение. Искреннее желание, чистое сердце и трудолюбие способны преодолеть любые препятствия на пути героя. Равшана Куркова, актриса

Официальная премьера фильма запланирована на 7 сентября.



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Фото и видео: пресс-служба картины