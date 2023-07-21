Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала "Харли Квинн"

Релиз проекта запланирован на 27 июля.

На YouTube-канале HBO Max появился трейлер четвертого сезона мультсериала "Харли Квинн". В ролике создатели продемонстрировали анимированного антигероя, которая сломала четвертую стену и лично обратилась к поклонникам своего творчества. Девушка назвала зрителей "веселой бандой отбросов". Она рассказала, чего именно фанатам стоит ожидать от нового сезона проекта.

Вы можете прекратить пускать слюни, потому что четвертый сезон уже тот. Так что готовьтесь: будет больше секса, больше драмы, больше Бейна, который ведет себя как Бейн. И конечно, больше Харливи, потому что вы, ребята, кажется, одержимы нашей парой. речь Харли Квинн

В ролике можно заметить драки между суперзлодеями и супергероями, а также логово Бэтмена, к команде которого примкнула Харли Квин ради того, чтобы бороться с преступностью в городе. Официальная премьера сезона намечена на 27 июля.

Вышел новый большой трейлер фильма "Марвелы".

Фото и видео: YouTube / HBO Max