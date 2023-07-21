Вышел новый большой трейлер фильма "Марвелы"

Фильм выйдет на экраны 10 ноября.

На YouTube-канале вышел официальный трейлер картины "Марвелы" (The Marvels). Сюжет истории основывается на моменте того, как после исследований человеческтвом червоточины, связанной с расой крии, способности Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) переплетаются со способностями Моники Рамбо и Камалы Хан (Мисс Марвел). В результате каждый раз, когда героини начинают использовать свои силы, то меняются местами. Ради того, чтобы понять природу происходящего, девушкам приходится работать вместе. Основные роли в проекте исполнили Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс), Тейона Паррис (Моника Рамбо) и Иман Веллани (Камала Хан). В актерском составе также задействован Сэмюэль Л. Джексон в роли Ника Фьюри. Офи циальная премьера "Марвелов" запланирована на 10 ноября 2023 года.

Киностудия Sony показала новый трейлер экранизации игры Gran Turismo.

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment