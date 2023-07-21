Киностудия Sony показала новый трейлер экранизации игры Gran Turismo

Официальный релиз картины намерен на 11 августа.

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила в социальных сетях второй трейлер динамичного фильма Gran Turismo от режиссёра Нила Бломкампа, известного зрителям по таким картинам как "Район № 9" и "Робот по имени Чаппи". В новом проекте снялись актеры Орландо Блум и Дэвид Харбор. Сценарий основывается на реальной истории. Сюжет крутится вокруг проблемного подростка по имени Янн Марденборо. В какой-то момент юноша благодаря воей любви к серии гоночных компьютерных игр Gran Turismo получает возможность принять участие в настоящих соревнованиях. Официальная премьера "Гран Туризмо" (Gran Turismo) запланирована на 11 августа 2023 года.

В новом трейлере фильма "Чижик-Пыжик возвращается" дети выходят на след преступников.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment