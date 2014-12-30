В новом трейлере фильма "Чижик-Пыжик возвращается" дети выходят на след преступников

Фильм появится на широких экранах 31 августа.

Новый фильм от Киностудии имени Максима Горького "Чижик-Пыжик возвращается" выйдет в отечественный прокат 31 августа. Создатели проекта презентовали в социальных сетях новый трейлер картины. Сюжет истории будет рассказывать об одноклассниках по имени Дана и Лева, которые станут на экскурсии в Северной столице свидетелями кражи знаменитого памятника. В результате школьники решают искать похитителей и скрываются от правоохранительных органов и родителей, которых срочно вызвали учителя из Екатеринбурга.

Напомним,в съемках картины были задействованы известные актеры и популярные блогеры. Эпизодическая роль в фильме досталась Светлане Немоляевой Также в проекте приняли участие Сергей Мигицко, Анвар Либабов и другие. В камео в сцене на колоннаде Казанского собора появляются дочь Сергея Жукова и Регины Бурд Ника Жукова и популярный блогер и певица Екатерина Голышева. В эпизоде на Дворцовой площади Петербурга появится блогер-миллионник Диана Астер. Саундтреком для фильма стала композиция "Домовой" в исполнении Хабиба. Текст и музыку для этой песни написал еще в 1988 году Виктор Резников в 1988 году. В то время "Домовой" исполнялся квартетом Сергея и Михаила Боярских, Андрея и Виктора Резниковых и группы "Марафон".

Новый трейлер Atlas Fallen посвятили боевой системе.

Фото и видео: YouTube / Атмосфера Кино