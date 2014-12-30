Новый трейлер Atlas Fallen посвятили боевой системе

Игра выйдет в свет с 10 августа.

Авторы ролевого экшена Atlas Fallen выпустили свежий ролик своей новинки, который посвятили боевой системе. В социальных сетях опубликован геймплей компьютерной игры, в котором показано, как именно персонаж будет восстанавливать свою магическую перчатку для того, чтобы бросить вызов местному богу. С помощью способностей этого аксессуара можно будет сражаться с другими противниками на локации, заполненной песком. Эти умения герой будет применять как в обороне, так и атаках. Он может одновременно воспользоваться двумя видами оружия, чтобы совместить их губительные эффекты. У каждого вида вооружения запланированы конкретные преимущества. В частности, хлыст позволит успешнее совершать дальнобойные атаки, зацепляя ударами противников в воздухе.

Авторы проекта напомнили о том, что игра будет поддерживать кооператив для сюжетной кампании, в которой два героя взаимодействуют между собой. Официальный релиз tlas Fallen намечен на 10 августа для консолей PS5, Xbox Series и персональных компьютеров.

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Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment