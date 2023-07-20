Вышел трейлер комедийного слэшера "Проклятое наследие" с Алисией Сильверстоун

YouTube-канал Shudder представил трейлер комедийного слэшера "Проклятое наследие". Режиссером и сценаристом проекта выступила Дженнифер Ридер.
Сюжет расскажет историю подростка по имени Джонни, которую отправили жить к тете Хильде. В свой день рождения девушка переживает метаморфозу, связанную с семейным заклятием, после чего несколько девочек-подростков пропадают без вести. Героиня отправляется в погоню за преступником.
В фильме снялись Алисия Сильверстоун, Крис Лоуэлл, Мелани Либерд и другие. Фильм выйдет в российском прокате 14 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер детектива "Призраки в Венеции" с Кеннетом Браной.
Видео: YouTube / Shudder
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