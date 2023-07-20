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Вышел первый трейлер детектива "Призраки в Венеции" с Кеннетом Браной

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Мировая премьера состоится 15 сентября.

Киностудия 20th Century Studios представила новый трейлер фильма "Призраки в Венеции", снятого по роману Агаты Кристи. Режиссером проекта выступил Кеннет Брана.

Сюжет расскажет о новом приключении детектива Эркюля Пуаро, который отошел от дел, но вернулся к расследованиям после загадочной смерти во время спиритического сеанса.

В фильме снялись Кеннет Брана, Мишель Йео, Джейми Дорнан и другие. Мировая премьера состоится 15 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Миграция".

Видео: YouTube / 20th Century Studios

Теги: 20th century studios, призраки в венеции, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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