Вышел трейлер мультфильма "Миграция"

Мировая премьера состоится 23 декабря 2023 года.

Студия Illumination представила трейлер мультфильма "Миграция". Режиссером проекта выступил Бенджамин Реннер.

Сюжет расскажет историю семейства уток из Новой Англии, которое убеждает своего заботливого отца взять бессрочный отпуск. Они собираются мигрировать на Багами.

Роли озвучили Кумэйл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Дэнни Де Вито и другие. Мировая премьера состоится 23 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмеди The Holdovers с Полом Джаматти.

Видео: YouTube / Illumination