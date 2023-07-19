  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:22
75
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер мультфильма "Миграция"

0 0

Мировая премьера состоится 23 декабря 2023 года.

Студия Illumination представила трейлер мультфильма "Миграция". Режиссером проекта выступил Бенджамин Реннер.

Сюжет расскажет историю семейства уток из Новой Англии, которое убеждает своего заботливого отца взять бессрочный отпуск. Они собираются мигрировать на Багами.

Роли озвучили Кумэйл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Дэнни Де Вито и другие. Мировая премьера состоится 23 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмеди The Holdovers с Полом Джаматти.

Видео: YouTube / Illumination

Теги: illumination, миграция, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии