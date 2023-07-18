Вышел трейлер драмеди The Holdovers с Полом Джаматти

Фильм выйдет в американский прокат 10 ноября.

Кинокомпания Focus Features представила трейлер драмеди The Holdovers. Режиссером проекта выступил Александр Пэйн.

Сюжет расскажет историю преподавателя Пола Ханэма, который в преддверии Рождества остался на праздники в кампусе частной школы с некоторыми учениками. Один из них, Ангус, на фоне пережитого горя находит общий язык с Ханэмом.

В фильме снялись Пол Джаматти и Доминик Сэсса. Фильм выйдет в американский прокат 10 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Создатель" с Джоном Дэвидом Вашингтоном.

Видео: YouTube / Focus Features