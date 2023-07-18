Вышел трейлер фильма "Создатель" с Джоном Дэвидом Вашингтоном

20th Century Studios представила трейлер фильма "Создатель". Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс.
Сюжет расскажет о противостоянии между людьми и восставшим искусственным интеллектом в далеком будущем. Бывший спецназовец Джошуа должен найти и ликвидировать Создателя, который управляет ИИ.
В фильме снялись Джон Дэвид Вашингтон,, Джемма Чан, Кен Ватанбе и другие. Мировая премьера состоится 29 сентября.
Ранее A24 представила трейлер черной комедии "Медуза делюкс".
Видео: YouTube / 20th Century Studios
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