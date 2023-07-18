Вышел трейлер фильма "Создатель" с Джоном Дэвидом Вашингтоном

Мировая премьера состоится 29 сентября.

20th Century Studios представила трейлер фильма "Создатель". Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс.

Сюжет расскажет о противостоянии между людьми и восставшим искусственным интеллектом в далеком будущем. Бывший спецназовец Джошуа должен найти и ликвидировать Создателя, который управляет ИИ.

В фильме снялись Джон Дэвид Вашингтон,, Джемма Чан, Кен Ватанбе и другие. Мировая премьера состоится 29 сентября.

Ранее A24 представила трейлер черной комедии "Медуза делюкс".

Видео: YouTube / 20th Century Studios