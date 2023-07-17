Фильм выйдет на экраны 11 августа.

Киностудия A24 представила трейлер черной комедии "Медуза делюкс". Режиссером и сценаристом проекта выступил Томас Хардиман.

Сюжет расскажет историю парикмахера по имени Клив, которая участвует в конкурсе лучших причесок. В ходе смотра один из участников становится жертвой загадочного убийства, и это порождает хаос.

В главных ролях сыграли Клер Пекинс, Анита-Джой Увадже, Дебри Стивенсон и другие. Фильм выйдет на экраны 11 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Дикая река".

Видео: YouTube / A24