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A24 представила трейлер черной комедии "Медуза делюкс"

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Фильм выйдет на экраны 11 августа.

Киностудия A24 представила трейлер черной комедии "Медуза делюкс". Режиссером и сценаристом проекта выступил Томас Хардиман.

Сюжет расскажет историю парикмахера по имени Клив, которая участвует в конкурсе лучших причесок. В ходе смотра один из участников становится жертвой загадочного убийства, и это порождает хаос.

В главных ролях сыграли Клер Пекинс, Анита-Джой Увадже, Дебри Стивенсон и другие. Фильм выйдет на экраны 11 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Дикая река".

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, комедия, медуза делюкс, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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