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Вышел трейлер фильма "Дикая река"

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Мировая премьера состоится 1 августа.

Киностудия Universal Pictures представила трейлер фильма "Дикая река". Режиссером проекта выступил Бен Кетаи.

Сюжет расскажет историю семьи, которая отправляется в путешествие на дикую природу. Им составят компанию два туриста. Путешественники столкнутся с преследованием жестоких преступников, и им предстоит борьба за выживание.

В фильме снялись Лейтон Мистер, Адам Броди и Таран Киллэм. Мировая премьера состоится 1 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Пенсионный план" с Николасом Кейджем.

Видео: YouTube / Universal Pictures All-Access

Теги: дикая река, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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