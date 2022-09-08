Вышел трейлер фильма "Дикая река"

Мировая премьера состоится 1 августа.

Киностудия Universal Pictures представила трейлер фильма "Дикая река". Режиссером проекта выступил Бен Кетаи.

Сюжет расскажет историю семьи, которая отправляется в путешествие на дикую природу. Им составят компанию два туриста. Путешественники столкнутся с преследованием жестоких преступников, и им предстоит борьба за выживание.

В фильме снялись Лейтон Мистер, Адам Броди и Таран Киллэм. Мировая премьера состоится 1 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Пенсионный план" с Николасом Кейджем.

Видео: YouTube / Universal Pictures All-Access