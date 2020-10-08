Киану Ривз предстал в новом фильме в образе качка

Специалисты показали, как из актёра удалось сделать бодибилдера.

В конце лета 2020 года вышел фильм "Билл и Тед снова в деле", в котором Киану Ривз вернулся к своей культовой роли музыканта-лоботряса. В одном из эпизодов он предстал в образе качка, хотя в жизни актер не отличается рельефным телом. На YouTube появилось видео о том, как из Киану Ривза сделали бодибилдера.

Как оказалось, Киану Ривз не мучил себя большим количеством тренировок. Мастер по спецэффектам внешности Кевин Ягер создал специально под тело актера костюм из мышц.

Чтобы мышечные костюмы выглядели реалистично, Ягер и его команда вылепили тонкие прожилки и использовали аэрограф, чтобы нарисовать такие детали кожи, как поры. Также Ягер открыл секрет того, как сделать подпрыгивающее мужское пузико – нужно наполнить его бусинами.

Ранее Киану Ривза показали в образе Лунного рыцаря.

Видео: YouTube/ Insider