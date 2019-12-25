Киану Ривза показали в образе Лунного рыцаря

В настоящий момент команда мини-сериала о Лунном рыцаре занимается кастингом актеров первого и второго плана.

Из-за шквала слухов, связанных с привлечением Киану Ривза в кинематографическую вселенную Marvel, в сети начали появляться фанарты актера в образе различных супергероев. Так, недавно художник под никнеймом SPDRMNKYXXIII опубликовал в Instagram изображение, на котором представил звезду "Матрицы" в образе Лунного рыцаря.

Мини-сериал о приключениях этого героя выйдет на Disney+ в ближайшие годы. Сейчас команда проекта занимается кастингом актеров первого и второго плана. По некоторым данным, артист на главную роль уже найден. По другой информации, кто будет играть Лунного рыцаря, пока не известно. Однако глава Marvel Кевин Файги выделил под номером один в списке кандидатов Киану Ривза.

В качестве шоураннера и исполнительного продюсера мини-сериала о Лунном рыцаре выступит один из создателей "Академии "Амбрелла" Джереми Слэйтер. Если все пойдет по графику, то съемки сериала стартуют в конце ноября-декабря текущего года, а премьера состоится в начале 2022 года.

Ранее Киану Ривз назвал "Матрицу 4" вдохновляющей историей любви.

Фото: Instagram / keanueevees, SPDRMNKYXXIII