Киану Ривз назвал "Матрицу 4" вдохновляющей историей любви

Актер заявил, что сценарий Ланы Вачовски получился "прекрасным".

Известный американский актер Киану Ривз в эфире программы "Единое шоу", съемки которой велись в Берлине, поделился своими творческими планами и рассказал о судьбе Нео – главного героя "Матрицы". Об этом пишет интернет-портал RTE.

Как известно, в настоящий момент идут съемки четвертого фильма "Матрицы". Киану Ривз вернулся к роли Нео. Актер заявил, что зрителей ждет "вдохновляющая история любви". Ривз положительно оценил сценарий Ланы Вачовски и назвал его "прекрасным".

Также на экране появится Тринити. Как и в предыдущих трех частях ее сыграет Кэри-Энн Мосс. Ожидается, что новый фильм не будет приквелом к трем предыдущим.

Ранее режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам.

Фото: Instagram / keanueevees