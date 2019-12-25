Режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

В настоящий момент идут съемки четвертого фильма франшизы.

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности. Об этом сообщает Independent.

После того как сестры Вачовски признались в своей трансгендерности, многие фанаты "Матрицы" начали искать в фильмах франшизы всевозможные метафоры и "пасхалки", связанные с транссексуальностью. Среди наиболее популярных версий стала идея о том, что беспокойство Нео (Киану Ривза) из-за борьбы с собственным разумом на самом деле метаморфоза "гендерной дисфории". А знаменитая "красная таблетка", позволяющая главному герою увидеть мир таким, какой он есть, связана с гормональной терапией.

Лилли обрадовало то, что многие заметили истинную задумку режиссеров. Однако она призналась, что когда фильмы вышли, мир не готов был принять такой замысел.

Недавно сестры Вачовски возобновили съемки четвертой части "Матрицы". В марте текущего года их приостановили из-за пандемии коронавируса. Главные роли в сиквеле сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Ранее они рассказали о сценарии четвертой части.

Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска