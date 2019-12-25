Звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части

Актеры похвалили сюжет и заявили, что фильм будет таким же своевременным, как и первая часть франшизы.

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в "Матрице", поделились своим мнением о четвертой части франшизы. Для них, как и для зрителей, заявление Ланы Вачовски о съемках сиквела стало неожиданностью, поскольку все они восприняли третью часть "Матрицы" как финальную. Об этом пишет издание Empire.

"Я не думала, что это снова случится, в моем поле зрения такой перспективы не было", - заявила Кэрри-Энн Мосс.

Основной причиной, по которой актриса согласилась вернуться, стал сценарий. По ее словам, он наполнен "невероятной глубиной, целостностью и высокой художественностью". "Он действительно потрясающий", - пояснила Мосс.

Киану Ривз также похвалил сюжет. Он заявил, что новый фильм будет таким же своевременным, как и первая часть франшизы. По словам актера, Лана Вачовски написала "прекрасный сценарий", сама история получилась удивительной и нашла отклик в его сердце. "Снова работать с Ланой — одно удовольствие", - поделился своими эмоциями Ривз.

Ранее мы писали, что Киану Ривз заставил создателей "Джона Уика" переименовать фильм.

Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска