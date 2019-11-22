Киану Ривз заставил авторов "Джона Уика" переименовать фильм

Первоначально фильм должен был называться Scorn ("Презрение").

Сценарист франшизы "Джон Уик" Дерек Кольстад в интервью порталу ComicBook рассказал о первоначальном названии фильма. Картина должна была называться Scorn ("Презрение"). Однако исполнитель главной роли Киану Ривз переубедил создателей и настоял на том, чтобы вынести в заголовок имя главного героя.

Дерек Коль заявил, что Киану Ривз постоянно говорил "Джон Уик". В итоге маркетологи сказали: "Чувак, в рекламную кампанию уже вложено от 4 до 5 миллионов долларов, так что это "Джон Уик", а не "Презрение".

Предстоящий четвертый фильм франшизы пока не получил официального названия. Решение по этому вопросу, скорее всего, будет принимать режиссер Чад Стахелски.

Релиз "Джона Уика 4" был намечен на май 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру сдвинули на 2022 год.

На первый взгляд Джон Уик самый обычный среднестатистический американец, который ведет спокойную размеренную жизнь. Однако мало кто знает, что он был наемным убийцей, причем одним из лучших профессионалов в своем деле.

После того как сынок главы бандитской группировки со своими приятелями угоняет его любимый "Мустанг" 1969 года и убивает собаку Дейзи, которую подарила ему жена перед смертью, Джон Уик решает вернуться к своему прошлому. Главный герой начинает охоту за теми, кто имел неосторожность перейти ему дорогу, и он готов на все, чтобы отомстить.

Ранее мы писали, что пятая часть "Джона Уика" станет финальной.

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