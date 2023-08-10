Официальная премьера шоу намечена на 22 сентября.

Сериал "Континенталь" по миру "Джона Уика" получил трейлер и дату премьеры.Известно, что проект будет состоять из трех частей. Основным действующим лицом истории станет молодой Уинстон Скотт в исполнении Колина Вуделла. Юноша приезжает в Нью-Йорк в семидесятые годы XX века и сталкивается с тяжелыми воспоминаниями,. Параллельно ему приходится участвовать во внутриотельных интригах, представляющих смертельную опасность. Также создатели ведут работу над выходом полнометражного фильма "Балерина", который является спин-оффом серии по Джона Уика.

Battlestate Games показала свежий трейлер Escape from Tarkov с "Улицами Таркова".

Фото и видео: YouTube / JoBlo Streaming & TV Trailers