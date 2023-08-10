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"Континенталь" по миру "Джона Уика" получил трейлер и дату премьеры

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Официальная премьера шоу намечена на 22 сентября.

Сериал "Континенталь" по миру "Джона Уика" получил трейлер и дату премьеры.Известно, что проект будет состоять из трех частей. Основным действующим лицом истории станет молодой Уинстон Скотт в исполнении Колина Вуделла. Юноша приезжает в Нью-Йорк в семидесятые годы XX века и сталкивается с тяжелыми воспоминаниями,. Параллельно ему приходится  участвовать во внутриотельных интригах, представляющих смертельную опасность. Также создатели ведут работу над выходом полнометражного фильма "Балерина", который является спин-оффом серии по Джона Уика.

Battlestate Games показала свежий трейлер Escape from Tarkov с "Улицами Таркова".

Фото и видео: YouTube / JoBlo Streaming & TV Trailers

 

Теги: джон уик, континенталь, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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