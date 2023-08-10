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Battlestate Games показала свежий трейлер Escape from Tarkov с "Улицами Таркова"

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Создатели выпускают расширение к игре.

Компания Battlestate Games в социальных сетях опубликовала свежий трейлер компьютерной игры Escape From Tarkov. Ролик посвящен обновлению под номером 0.13.15, которое будет доступно для пользователей, а также дополнительному расширению "Улицы Таркова". Геймеры смогут начать грузить патч уже с 10 часов утра по московскому времени. Известно, что загрузка будет по продолжительности занимать примерно шесть часовю. Вместе с этим разработчики показали изображение нового босса Кабана. 

Вышел трейлер второго сезона сериала "Контакт".

Фото и видео: YouTube / Battlestate

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

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