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Вышел трейлер второго сезона сериала "Контакт"

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Премьера нового сезона состоится 24 августа.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер второго сезона сериала "Контакт", вышедшего в 2021 году.

Сюжет продолжит историю полицейского Глеба Барнашова, который переживает уход жены и перевод из убойного отдела в отдел по делам несовершеннолетних. Он пытается наладить контакт с дочкой Юлей, а также разобраться в своих проблемах.

В главных ролях сыграли Павел Майков, Ирина Паутова и Равшана Куркова. Премьера нового сезона состоится 24 августа.

Ранее HBO Max представил документальный фильм про развод звездной пары Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER

Теги: premier, контакт, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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