Вышел трейлер второго сезона сериала "Контакт"

Премьера нового сезона состоится 24 августа.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер второго сезона сериала "Контакт", вышедшего в 2021 году.

Сюжет продолжит историю полицейского Глеба Барнашова, который переживает уход жены и перевод из убойного отдела в отдел по делам несовершеннолетних. Он пытается наладить контакт с дочкой Юлей, а также разобраться в своих проблемах.

В главных ролях сыграли Павел Майков, Ирина Паутова и Равшана Куркова. Премьера нового сезона состоится 24 августа.

Ранее HBO Max представил документальный фильм про развод звездной пары Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER