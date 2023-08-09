Фильм будет состоять из двух частей.

Стриминговый сервис HBO Max представил документальный фильм про развод звездной пары Ким Кардашьян и Канье Уэста. Проект выйдет под названием "Ким против Канье: Развод".

В ленте покажут версии обеих сторон конфликта, а также расскажут о причинах его появления. Официально пара развелась в ноябре 2022 года. Фильм будет состоять из двух частей. В нем исследуют взлеты и падения в отношениях Кардашьян и Уэста. Проект уже доступен на HBO Max.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Крецул" про российского дзюдоиста.

Видео: YouTube / Max