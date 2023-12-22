Сериал "Сочувствующий" с Робертом Дауни-младшим получил новый тизер

Премьера намечена на 14 апреля.

Телевизионный сериал "Сочувствующий" (The Sympathizer), созданием которого занимается режиссёр Пак Чхан Ук ("Олдбой"), получил свежий тизер. ролик опубликован в социальных сетях. Известно, что проект основан на историческом романе автора Вьет Тхань Нгуена. Ранее этот писатель удостоился Пулитцеровской премии по литературе. Награду иностранец получил в 2016 году. Сюжет его истории разворачивается в 1975 году. В центре повествования окажется агент Вьетконга, который переехал жить на территорию Америки и теперь пытается найти "золотую середину" между личной жизнью и работой. Главную роль в сериале исполнил Хоа Сюаньдэ. Дополнительно сразу несколько ролей в шоу сыграл Роберт Дауни-младший. Все его персонажи будут отрицательными. На текущий момент зрителей уведомили о том, что проект будет состоять из семи эпизодов. Первые серии выйдут 14 апреля.

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Фото и видео: YouTube / Max