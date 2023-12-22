Анна Пересильд и FEDUK запустили трейлер с песней к фильму "Летучий корабль"

Релиз сказки состоится 21 марта.

В социальных сетях опубликован трейлер игрового ремейка знаменитого мультфильма по русской народной сказке "Летучий корабль". В презентационном ролике зрители услышат легендарную композицию из мультфильма "Ах, если бы сбылась моя мечта...", написанную авторами М. Дунаевским и Ю. Энтиным. Её исполнили Анна Пересильд (известна по роли Айгуль из сериала "Слово пацана"). На экране главных героев истории воплотят Ксения Трейстер и Александр Метёлкин. В актерском составе проекта также заявлены Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Сергей Гармаш, Андрей Бурковский и другие. Режисером-постановщиком фильма стал Илья Учитель, а его отец Алексей Учитель выступил в качестве генерального продюсера картины. Официальная премьера намечена на 21 марта.

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Фото и видео: YouTube / Kinoman