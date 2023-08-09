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Вышел трейлер фильма "Крецул" про российского дзюдоиста

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Дата премьеры пока неизвестна.

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер фильма "Крецул". Режиссером проекта выступила Александра Лихачева.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших с мастером спорта по дзюдо Олегом Крецулом. 22-летний спортсмен попадает в аварию, в результате которой теряет зрения. Вернуться в спорт ему помогает друг детства Виталий. Дзюдоисту придется столкнуться с паралимпийским спортом.

Главные роли сыграли Никита Волков и Сергей Волков. Онлайн-премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink. Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее Disney+ представил трейлер второго сезона мультсериала "Я есть Грут".

Видео: YouTube / Wink Russia

Теги: wink, крецул, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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