Вышел трейлер фильма "Крецул" про российского дзюдоиста

Дата премьеры пока неизвестна.

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер фильма "Крецул". Режиссером проекта выступила Александра Лихачева.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших с мастером спорта по дзюдо Олегом Крецулом. 22-летний спортсмен попадает в аварию, в результате которой теряет зрения. Вернуться в спорт ему помогает друг детства Виталий. Дзюдоисту придется столкнуться с паралимпийским спортом.

Главные роли сыграли Никита Волков и Сергей Волков. Онлайн-премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink. Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее Disney+ представил трейлер второго сезона мультсериала "Я есть Грут".

Видео: YouTube / Wink Russia