Вышел трейлер фильма об истории альбома Thriller певца Майкла Джексона

Фильм выйдет на Paramount+ 2 декабря.

SHOWTIME представил трейлер фильма об истории альбома Thriller певца Майкла Джексона в честь 40-летия с момента выхода записи. Проект выйдет под названием "Thriller 40".

В фильме расскажут о создании альбома и выпуск сопровождающих его короткометражных фильмов, которые переопределили формат музыкального видео. Также зрителям покажут эксклюзивные интервью с такими известными музыкантами, как Ашер, Will.I.Am, Марк Ронсон и другие. Фильм выйдет на Paramount+ 2 декабря.

Ранее мы сообщали, что "Атмосфера Кино" представила трейлер драмы "Лунатики".

Видео: YouTube / SHOWTIME