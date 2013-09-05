Релиз фильма запланирован на 7 декабря.

"Атмосфера Кино" представила трейлер драмы "Лунатики". Премьера детективного фильма запланирована на 7 декабря. Авторы создали картиу, основанную на реальных событиях. Режиссером и автором сценария стал Юрий Мороз. Главная роль в ленте досталась его супруге - Виктории Исаковой. она же стала продюсером проекта. История расскажет о похищении человека из квартиры в центре Москвы. Неизвестные забрали рэп-артиста Никиту Прозорова. По версии следователя, данное преступление якобы может быть инсценировано матерью Никиты - Ренатой.

Никиту в бессознательном состоянии доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности. Чтобы понять мотивы и причины поступка Ренаты, следователю придется по кусочкам восстановить историю сложных отношений... синопсис фильма

В актерском составе заявлены Степан Белозеров ("13 клиническая", "Черная весна"), Алексей Филимонов ("Вертинский", "Жить"), Надежда Маркина ("Пассажиры. Последняя любовь на Земле"), Дмитрий Чеботарев ("Плейлист волонтера"), Алексей Розин ("Фандорин. Азазель"), Алексей Агранович ("Контакт"), Дарья Верещагина ("Сто лет тому вперед") и другие. "Лунатики" успели получить несколько кинонаград. Виктория Исакова получила награду "Героиня "Нового сезона" фестиваля онлайн-кинотеатров. На мероприятии "Окно в Европу" в Выборге картина получила приз Медиаконгресса "Содружество журналистов" за лучший сценарий. Юрий Мороз также взял награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в румынской Валахии.

Netflix показал второй трейлер анимационного сериала "Голубоглазый самурай".

Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры