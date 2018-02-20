Netflix показал второй трейлер анимационного сериала "Голубоглазый самурай"

Премьера сериала запланирована на 3 ноября.

Американский стриминговый сервис Netflix готовится к премьере своего нового анимационного проекта. Речь идет о сериале под названием "Голубоглазый самурай", к которому онлайн-сервис опубликовал в социальных сетях трейлер. Авторы заметили, что до официального релиза проекта осталась всего одна неделя. Премьера первого сезона состоится на Netflix 3 ноября.

История расскажет зрителям о жизни в феодальной Японии. Главный герой - самурай-полукровка с необычным цветом глаз Мизу встаёт на путь мести после нескольких лет нахождения в изгоях. Однако неожиданная встреча с девушкой из аристократичной семьи ставит под вопрос его планы, а персонаж находит место для доброты в своем сердце. Сценарий к шоу создали Майкл Грин, ранее ответственный за такие проекты, как "Логан" и "Бегущий по лезвию 2049", и Джейн Ву, которая приложила руку к анимационному сериалу "Приключения Джеки Чана". В списке актеров озвучки заявлены Майя Эрскин, Маси Ока, Бренда Сонг, Кеннет Брана и Рэндалл Пак.

В сети вышел трейлер детективного сериала "Банда Зиг Заг".

Фото и видео: YouTube / Netflix