В сети вышел трейлер детективного сериала "Банда Зиг Заг"

Премьера сериала намечена на 1 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер остросюжетного детектива "Банда ЗИГ ЗАГ". Известно, что премьера исторического шоу запланирована на отечественном стриминговом сервисе KION с 1 ноября. Главная роль в проекте досталась Игорю Петренко. Проект станет многосерийной историей о блокаде Ленинграда и местных преступниках, которые скрывались в городе. Авторы уточнили, что сюжет основан на реальных событиях зимы 1941 года, когда запасы продовольствия иссякли, а внешние поставки были заблокированы. Злоумышленников, которые работали на нацистскую Германию, стал искать сотрудник УГРО Тихон Львов. Ему известно, что опасная криминальная группировка делает поддельные талоны, карточки и другие диверсии по заданиям Абвера.

Напомним, что съемки "Банды ЗИГ ЗАГ" (16+) проходили в Санкт-Петербурге, идея создания принадлежит генеральному директору телеканала РЕН ТВ Владимиру Тюлину. В актерском составе дополнительно заявлены Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Марина Лисовая и другие. Детектив включает в себя 10 эпизодов.

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Фото и видео: YouTube / kionru