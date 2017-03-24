Разработчики RoboCop: Rogue City показали сюжетный трейлер игры

Игра выйдет в свет в ноябре.

Издатель Nacon представил в социальных сетях свежий трейлер грядущего шутера RoboCop: Rogue City от первого лица. Разработчики продемонстрировали пользователям не только главного героя, но и различные банды из американского города Детройда. По сюжету игроку предстоит восстановить справедливость в мире, в котором установилась жесткая криминальная иерархия, а также царит разделение между богатыми и бедными. Официальная премьера проекта запланирована на ноябрь 2023 года. Игра будет доступна на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Главного героя в RoboCop: Rogue City озвучил актёр Питер Уэллер, который ранее сыграл персонажа в одноименных фильмах про киборга-полицейского.

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Фото и видео: YouTube / Nacon