Вышел трейлер рождественской комедии "Пробираясь через снег"

Лента появится в интернете с 17 ноября.

Компания Disney выпустила в социальных сетях трейлер нового оригинального праздничного фильма Disney+ "Пробираясь через снег" с участием актеров Лил Рела Хоуэри, Криса "Лудакриса" Бриджеса и Тейоны Пэррис. Проект дебютирует на одноименном американском стриминговом сервисе 17 ноября. История расскажет о жизни социального работника из полицейского департамента Атланты и его путешествии. Мужчина решил сблизиться с дочерью, которая помогает ему вспомнить о радостях от праздника и чувстве волшебства предновогоднего сезона.

По сюжету Эдди Гаррик является добросердечным человеком, который отвернулся от Рождества из-за травмирующего детского опыта. По просьбе своей супруги Эллисон Гаррик, с которой он живёт отдельно, Эдди берёт свою девятилетнюю дочь Шарлотту с собой на работу в канун Рождества. Там они встречают таинственного героя Ника в красном костюме. Эдди считает, что Нику требуется профессиональная помощь. В какой-то момент он вызывает на себя гнев местного политика (Оскар Нунез), после чего отправляет в волшебную поездку.

Вышел последний трейлер финала "Атаки титанов" — премьера состоится 4 ноября.

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios