Вышел последний трейлер финала "Атаки титанов" — премьера состоится 4 ноября

Премьера намечена на 4 ноября.

В социальных сетях появился трейлер финальной серии аниме "Атака Титанов". Заключительный эпизод франшизы выйдет в свет 4 ноября. Первая часть последнего сезона была опубликована создателями еще в начале 2021 года, а вторая — спустя год. После этого студия "Mappa" решила разделить финал еще на две части: первый эпизод вышел в марте. Вторая часть серии завершит экранизацию манги Хадзимэ Исаямы, которую зрители видели с 2013 года. Напомним, что сюжет постапокалиптического аниме рассказывает о борьбе между плотоядными титанами и человечеством. Люди решают защищать себя, укрывшись от противников укреплёнными стенами.

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Фото и видео: YouTube / ぽにきゃん-Anime PONY CANYON