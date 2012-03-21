Netflix представил свежий трейлер фильма "Убийца" от режиссёра "Бойцовского клуба"

Релиз ленты запланирован на 10 ноября.

Американский стриминговый сервис Netflix в социальных сетях представил свежий трейлер грядущего фильма "Убийца" (The Killer) от режиссера легендарного "Бойцовского клуба". В кадре зрителям продемонстрировали динамичные погони, а также перестрелки. Также авторы представили некоторые рассуждения основного персонажа истории. Официальная премьера проекта Дэвида Финчера запланирована на 10 ноября. Главная роль в картине досталась Майклу Фассбендеру ("Макбет").

Копия принцессы Дианы появилась в трейлере финала "Короны".

Фото и видео: YouTube / Netflix