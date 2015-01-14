Копия принцессы Дианы появилась в трейлере финала "Короны"

Сезон будет разведен на две части.

В социальных сетях американский стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер финального сезона сериала "Корона". Официальная премьера новых серий запланирован на 16 ноября. Известно, что финальный сезон будет разделен на две части, причем первые четыре эпизода авторы посвятили отношениям между принцессой Дианой и Доди Файедом до трагической автомобильной аварии. Вторая половина будет включать в себя шесть выпусков. Она посвящена жизни королевы Елизаветы II и принца Чарльзу. Экранное время дополнительно будет отведено принцу Уильяму и принцу Гарри, которые в кадре пытаются справляться со своими обязанностями после гибели матери. Премьера второй части шоу намечена на 14 декабря. В этом сезоне снималась Имелда Стонтон в роли королевы Елизаветы II и Джонатан Прайс в роли принца Филиппа. Роль Дианы досталась Элизабет Дебики.

Кэтрин Ньютон оживляет Коула Спроуса с помощью солярия в трейлере "Лизы Франкенштейн".

Фото и видео: YouTube / Netflix