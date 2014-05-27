Кэтрин Ньютон оживляет Коула Спроуса с помощью солярия в трейлере "Лизы Франкенштейн"

Премьера фильма намечена на 9 февраля.

Первый трейлер черной комедии "Лиза Франкенштейн" (Lisa Frankenstein) представила 26 октября 2023 года кинокомпания Focus Features. Главная роль в проекте досталась Кэтрин Ньютон ("Дичь"). Актриса играет одинокую романтичную старшеклассницу, которая мечтает об идеальном мужчине, которого изображает Коул Спроус. Однако возлюбленный девушки погиб, поэтому она решает оживить молодого человека. С помощью сломанного солярия школьница возвращает юношу к жизни.

Вместе они ищут настоящую любовь и загробное счастье в убийственном приключении, на пути которого встречается немало отрубленных частей тел. синопсис ленты

В фильме также заявлены Лиза Соберано, Генри Эйкенберри, Джо Крест, Карла Гуджино, Саммер Шелби и другие. Сценарий написала Диабло Коуди ("Джуно", "Тали"). В режиссерском кремле дебютировала Зельда Уильямс. В мировой прокат "Лиза Франкенштейн" выйдет 9 февраля 2024 года.

Okko выпустил трейлер "Волшебного участка" с Николаем Наумовым.

Фото и видео: YouTube / Focus Features