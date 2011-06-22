Релиз сериала намечен на 9 ноября.

Отечественный стриминговый сервис Okko выпустил трейлер "Волшебного участка" с Николаем Наумовым в главной роли. Известно, что сюжет основан на истории бывшего полицейского по имени Леха, который который в разгар запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Она просит родственника стать опекуном для своей дочери. В результате молодому человеку приходится снова устроиться на работу, но в необычный участок.

Преступники, которых должен ловить Лёха - сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся настоящим испытанием синопсис шоу

Режиссёром проекта выступил Степан Гордеев ("Перевал Дятлова"), автором сценария и шоураннером заявлен Александр Носков ("Капельник"). В актерском составе заявлены Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Лев Зулькарнаев, Ольга Медынич, Никита Кологривый, Сергей Чихачев и другие.

Вышел трейлер криминальной комедии "Отмороженные" с Цапником и Ивановой.

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko