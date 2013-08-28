Релиз картины запланирован на 2 ноября.

В социальнвх сетях вышел трейлер криминальной комедии "Отмороженные" с Цапником и Ивановой в главных ролях. Сюжет отечественного фильма расскажет о банде из четырех молодых людей в конце 1990-ых годов. Они приехали в Москву ради того, чтобы выбить из должника денежные средства, но внезапно оказались в криокамере. В ней бандиты провели значительное время, после чего оказались в столице 2022 года. Герои сериала Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу осознают, что они провели в заморозке 22 года.

В актерском составе заявлены Светлана Иванова ("Тест на беременность", "Триггер"), Ян Цапник ("Метод", "Триггер"), Нонна Гришаева ("День выборов"), Иван Агапов ("Лихорадка"), Эмилия Спивак ("Статский советник"), Савелий Наумов ("Мастодонт"), Денис Васильев ("Пилигрим"), Федор Лавров ("Зверобой"), Даниил Спиваковский ("Раневская"), Виктория Агалакова ("Нулевой пациент"), Кирилл Полухин ("Лихие") и другие. Режиссером проекта стала Аня Мирохина, которая ранее работала над рядом сериалов, в числе которых "Регби" и "Тень: Взять Гордея". Официальная премьера шоу состоится 2 ноября 2023 года на стриминговых сервисов more.tv и Wink.ru.

Netflix представил новый трейлер фильма "Продавцы боли" с Эмили Блант.

Фото и видео: YouTube / more tv