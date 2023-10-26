  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 13:20
369
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил новый трейлер фильма "Продавцы боли" с Эмили Блант

0 0

Фильм основан на реальных событиях.

Американский стриминговый кинотеатр Netflix представил в социальных сетях новый трейлер фильма "Продавцы боли". В главной роли заявлены Эмили Блант и Крис Эванс. Сюжет расскажет об истории, основанной на реальных событиях. Зрители увидят жизнь целеустремленной девушки, которая работает в фармакологической компании. В какой-то момент она узнает, что на самом деле  ее компания торгует сильным обезболивающим, вызывающим у пациентов зависимость. Официальная премьера ленты намечена на 27 октября. 

Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд снялись в фильме "По Фрейду", вышел трейлер.

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, трейлер, эмили блант
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии