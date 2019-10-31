Энтони Хопкинс и Мэттью Гуд снялись в фильме "По Фрейду", вышел трейлер

В российском прокате фильм появится 21 марта.

Компанией Sony Pictures Classics опубликован в социальных сетях трейлер фильма "По Фрейду" (Freud"s Last Session). История расскажет зрителям о встрече основателя психоанализа Зигмунда Фрейда с богословом, писателей и научным деятелем Клайвом Стейплзом Льюисом, которая состоялась накануне начала Второй мировой войны. Эксперты обсудили друг с другом мораль, жизнь и смерть, Бога, а также другие важные для XX века практические вещи. Режиссером проекта стал Мэтт Браун. В актерском составе заявлены Энтони Хопкинс, Мэттью Гуд, Джоди Бальфур, Орла Брэйди, Стивен Кэмпбелл Мур, Лив Лиза Фрис, Патрик Дилейни, Том Бишопс, Гари Бакли и другие.

Сюжет переплетает жизни Фрейда и Льюиса, прошлые, настоящие и вымышленные, вырываясь из границ исследования Фрейда в динамичное путешествие. синопсис картины

Напомним, что мировая премьера "По Фрейду" запланирована на 27 октября. Фильм впервые будет показан на американском кинофестивале AFI, в российский прокат лента выйдет 21 марта 2024 года, фильм будет выпущен кинокомпанией Capella Film.

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Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Classics