Вышел трейлер Still Wakes the Deep - хоррора на нефтяной вышке

Игра выйдет в свет в 2024 году.

На презентационном онлайн-мероприятии Xbox Partner Preview состоялся показ трейлера компьютерной игры Still Wakes the Deep. Авторы пояснили, что разрабатывают хоррор, действия которого разворачиваются на нефтяной вышки. Создатели проекта из студии Chinese Room пояснили, что протагонисту истории придется выживать в условиях клаустрофобии в окружении ледяной воды. Специалисты известны пользователям по работе над такими играми как Dear Esther, Everybody"s Gone to the Rapture и Little Orpheus. Авторы обещают выпустить Still Wakes the Deep на консолях и персональных компьютерах в начале 2024 года.

Фото и видео: YouTube / Xbox