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Вчера, 10:22
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Вышел трейлер игры The Finals от авторов Battlefield

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Релиз игры намечен на 2023 год.

В рамках онлайн-презентации Xbox Partner Preview состоялась премьера очередного трейлера компьютерной игры The Finals. В ролике создатели из студии Embark назвали дату старта открытого бета-теста проекта. Критики считают, что на текущем этапе картинка в свежей работе от специалистов напоминает смесь из типичного шутера Ubisoft с Overwatch. Выход в свет The Finals на игровые консоли и персональные компьютеры запланирован до конца 2023 года. Проект будет распространяться по условно-бесплатной модели.

Напомним, что авторы игры являются выходцами из DICE, в свое время выпускавшими одни из лучших частей Battlefield.

В соцсетях вышел трейлер пятого сезона "Фарго".

Фото и видео: YouTube / Xbox

Теги: battlefield, the finals, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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