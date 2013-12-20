Вышел трейлер игры The Finals от авторов Battlefield

Релиз игры намечен на 2023 год.

В рамках онлайн-презентации Xbox Partner Preview состоялась премьера очередного трейлера компьютерной игры The Finals. В ролике создатели из студии Embark назвали дату старта открытого бета-теста проекта. Критики считают, что на текущем этапе картинка в свежей работе от специалистов напоминает смесь из типичного шутера Ubisoft с Overwatch. Выход в свет The Finals на игровые консоли и персональные компьютеры запланирован до конца 2023 года. Проект будет распространяться по условно-бесплатной модели.

Напомним, что авторы игры являются выходцами из DICE, в свое время выпускавшими одни из лучших частей Battlefield.

В соцсетях вышел трейлер пятого сезона "Фарго".

Фото и видео: YouTube / Xbox