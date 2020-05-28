В соцсетях вышел трейлер пятого сезона "Фарго"

Новые эпизоды начнут выходить в свет с 21 ноября.

Американский телеканал FX опубликовал в социальных сетях дебютный трейлер пятого сезона "Фарго". Премьера шоу состоится 21 ноября. В кадре зрители увидели одну из героинь истории. Речь идет о типичной домохозяйке по имени Дороти, которая с легкостью расправляется с парочкой грабителей, которые проникли в ее дом. Этот инцидент привлекает внимание властей и могущественного шерифа Тиллмана. Сюжет будет происходить в 2019 году на территории Миннесоты и Северной Дакоты в США. Этот период станет самым современным для всей франшизы.

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В актерском составе заявлены Джо Кири ("Очень странные дела"), Джуно Темпл ("Тед Лассо"), Джон Хэмм ("Безумцы") и Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмерка"). Над сценарием работал создатель сериала Ноа Хоули.

Вышел дублированный трейлер нового мультфильма "Большое маленькое приключение".

Фото и видео: YouTube / FX Networks