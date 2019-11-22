Пятая часть "Джона Уика" станет финальной

Помимо анонсированной четвертой части фильма, возможно, будет и финальная, пятая часть.

Один из создателей кинофраншизы "Джон Уик" сценарист Дерек Колстад рассказал о планах по ее дальнейшему развитию. Об этом сообщил портал ComicBook.

Помимо анонсированной четвертой части фильма, возможно, будет и финальная, пятая часть.

Сам понятия не имею на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме. Дерек Колстад, сценарист

Дерек Колстад отметил, что актер Киану Ривз не часто соглашается снимается в сиквелах, но в роли Джона Уика он нашел что-то особенное и крайне важное для него. Съемки четвертой части были отложены из-за пандемии коронавируса, премьера состоится не раньше мая 2022 года.

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