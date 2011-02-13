Вышел свежий трейлер сериала "Континенталь", приквела "Джона Уика"

Сериал будет выходить на стриминге с 22 сентября.

Компания Amazon Prime опубликовала в социальных сетях свежий трейлер сериала "Континенталь" (The Continental), являющегося спин-оффом популярной франшизы "Джон Уик".История расскажет о жизни Нью-Йорка в 1970-х годах. Ключевым персонажем стал молодой человек по имени Уинстон. Он является управляющим отелем для общества киллеров. Героя сыграл актер Колин Вуделл ("Древние"). В общей сложности в проекте заявлено три выпуска, однако продолжительность каждого из них буде 90 минут. Премьера первого эпизода состоится 22 сентября в стриминговых сервисах Peacock и Prime Video.

Ранее постановщик Чад Стахелски, работающий над всеми четырьями частями "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли, обмолвился публике о том том, что первая лента на момент съёмок не подразумевала выпуск сиквелов. Режиссер не планировал задерживаться в проекте, но на деле вышло иначе.

В сети появился 39-минутный геймплей Starfield.

Фото и видео: YouTube / Amazon Prime Video UK